Концерн РРТ відновив роботу двох радіостанцій у Херсонській області

18 мая 2023, 8:45

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзв'язку, продовжує відновлювати українське радіомовлення на деокупованих територіях України.

Відсьогодні фахівці КРРТ відновили роботу двох радіостанцій Суспільного мовлення в Бериславському районі Херсонської області:🔷 Радіо Культура - 91,4 FM;🔷 Радіо Промінь - 98,5 FM.Відновлення мовлення відбувається в межах Постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2022 № 1287 «Деякі питання спрямування коштів державного бюджету у 2022 році для здійснення заходів з відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях».