ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні

У Мінцифри кажуть, що це допомогло розхитати важливі сфери життя рф, зробити її економіку слабшою і сповільнити спонсорування війни.
Айтівці у період з 1 до 14 серпня «поклали»:
Онлайн-ресурси «пошти росії» – паралізовано роботу, неможливо було скористатися послугами.
Пенсійний фонд рф – родичі не отримали «гробові» за своїх живих або неживих окупантів.
Онлайн-банкінг – клієнти низки російських банків не змогли провести фінансові операції зі смартфонів.
Платформи для відеоконференцій – ІТ-армія перекрила доступ для відеоконференцій на платформах «аналоговнєт», які успішно не працювали.