ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні

17 августа 2022, 12:45

У Мінцифри кажуть, що це допомогло розхитати важливі сфери життя рф, зробити її економіку слабшою і сповільнити спонсорування війни.

Айтівці у період з 1 до 14 серпня «поклали»:Онлайн-ресурси «пошти росії» – паралізовано роботу, неможливо було скористатися послугами.Пенсійний фонд рф – родичі не отримали «гробові» за своїх живих або неживих окупантів.Онлайн-банкінг – клієнти низки російських банків не змогли провести фінансові операції зі смартфонів.Платформи для відеоконференцій – ІТ-армія перекрила доступ для відеоконференцій на платформах «аналоговнєт», які успішно не працювали.