17 августа 2022, 12:45

ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні

У Мінцифри кажуть, що це допомогло розхитати важливі сфери життя рф, зробити її економіку слабшою і сповільнити спонсорування війни.

Айтівці у період з 1 до 14 серпня «поклали»:

 Онлайн-ресурси «пошти росії» – паралізовано роботу, неможливо було скористатися послугами.

 Пенсійний фонд рф – родичі не отримали «гробові» за своїх живих або неживих окупантів.

 Онлайн-банкінг – клієнти низки російських банків не змогли провести фінансові операції зі смартфонів.

 Платформи для відеоконференцій – ІТ-армія перекрила доступ для відеоконференцій на платформах «аналоговнєт», які успішно не працювали.
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