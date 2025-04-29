Які помилки найчастіше роблять ФОПи при веденні бухгалтерії

29 апреля 2025, 14:40

Ведення бухгалтерії наразі є одним з ключових обов’язків будь-якого підприємця, що працює в Україні, незалежно від сфери діяльності, обсягів доходу, видів сплачуваних податків тощо. Виконувати всі вимоги ПКУ та чітко дотримуватися законодавчих норм і правил повинні всі ФОП і ТОВ без виключення.

В той час, як бухоблік ТОВ зазвичай ведуть спеціалісти в штаті чи фахівці аутсорсингових компаній, ФОПи часто намагаються зекономити кошти та обійтися власними силами, самостійно розбираючись у звітах, податках, рахунках. Нерідко призводить це до не дуже приємних наслідків, адже непрофесіоналу розібратися у всіх тонкощах і "підводних каменях" буває складно.

В деяких випадках виправити ситуацію може одна консультація бухгалтера, який пояснить незрозумілі аспекти ведення бухобліку та допоможе виправити помилки. А бувають випадки, коли для налагодження процесу потрібно проводити повний аудит бухгалтерії за кілька років, подавати уточнюючі декларації та мінімізувати наслідки допущених помилок.

Типові помилки, яких припускаються підприємці під час налагодження процесу ведення обліку:

1. Неготовність розбиратися з нормами ПКУ, іншими законами та актами, які регулюють процес ведення бухгалтерії.2. Приділення уваги звітності не з першого дня роботи, а в процесі – перед формуванням першої декларації, наприклад.3. Хаотичне ведення документації, заповнення звітів – відсутність системи та виробленого алгоритму здійснення супроводу всіх фіноперацій.4. Повне ігнорування встановлених ДПС вимог, термінів, правил.5. Невикористання електронного кабінету, що доступний кожному платнику на сайті ДПС.

Якщо підприємець вирішив самостійно вести бухоблік, він має розуміти, що робити це треба з першого дня роботи. Кожна оплата за товар чи послугу, будь-яка операція повинні супроводжуватися первинними документами, вноситися в звіти. І найкраще рішення – звернення по допомогу до фахівця на самому початку роботи.

Так, консультація бухгалтера онлайн потребує мінімальних витрат фінансів і часу. Водночас спілкування зі спеціалістом дасть змогу зорієнтуватися з основними вимогами, встановленими для вибраних ФОП системи та групи оподаткування, налагодити процес ведення обліку, скласти план виконання всіх завдань і уникнути проблем.

Якщо питанню організації бухгалтерії не було приділено достатньо часу та уваги, на підприємця чекають не дуже приємні наслідки. Адже швидко зорієнтуватися в усіх нормах ПКУ і вимогах дуже складно, а за будь-яке порушення ДПС нараховує штрафи.

Для податкової немає несуттєвого протермінування чи невеликої суми боргу. За подану на 1 день пізніше декларацію чи 1 недоплачену гривню санкції накладаються такі ж, як і за більш значні порушення.

Розповсюджені помилки, які роблять підприємці в процесі ведення бухобліку:

Не дотримуються встановлених термінів звітування – подання декларацій, податкових накладних.

Заповнюють звіти з помилками, вносять невірні суми.

Неправильно обчислюють розміри податків.

Ведуть облік доходів, витрат не у встановлених формах, без чіткої фіксації кожної операції.

Забувають про обмеження, які передбачені для платників спрощеного режиму.

Ігнорують повідомлення ДПС, не відповідають на запити.

Не використовують весь функціонал електронного кабінету, не перевіряють облікові дані.

Хаотично формують первинну документацію, не зберігають впродовж визначеного терміну.

Не оформлюють працівників, невірно ведуть кадровий облік тощо.

За кожне порушення ДПС може не лише нарахувати штрафи, але й анулювати статус "спрощенця", накласти інші санкції, передбачені законодавством. І побудувати стабільний, успішний бізнес без якісного ведення бухгалтерського обліку просто неможливо. Тому цьому питанню потрібно першочергово приділити увагу – якщо і вести бухоблік самостійно, то чітко, вчасно й правильно.