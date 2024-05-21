Жінки відкрили рекордну кількість нових ФОПів

21 мая 2024, 9:45

У першому кварталі 2024 року жінки створили 43 554 нових ФОПи. Це 59% від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки.

Водночас чоловіки відкрили 30 496 нових бізнесів за указаний період. Для порівняння, у 2021 році частка жінок становила 51% від загальної кількості новостворених ФОПів.Найчастіше жінки обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок проти 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% проти 11%) та інформаційних послуг (63% проти 37%).Натомість чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків проти 42% жінок) та оптову торгівлю (52% проти 48%).