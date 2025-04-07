У Львові "засвітився" McLaren 570s

7 апреля 2025, 8:15

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Мобілізовані ФОПи накопичили майже 30 мільйонів гривень податкового боргу, — Мінфін.

Державна податкова служба запроваджує комплекс заходів для врегулювання податкових питань мобілізованих ФОПів та ветеранів.За словами голови ДПС Руслана Кравченка, ФОПи 1−2 груп щомісячно авансом мають сплачувати єдиний податок і військовий збір. Щоб уникнути автоматичних нарахувань, слід подати заяву про неможливість виконання податкових обов’язків.«Однак під час мобілізації та служби підприємець навряд чи думає про це. Через що виникає податковий борг»,— зазначив Кравченко.На сьогодні понад 3 тис. мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень.