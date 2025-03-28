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28 марта 2025, 13:15
У Львові "засвітився" Lamborghini майже за "півляма баксів"
На вулицях Львова помітили Lamborghini Sterrato. Ціна авто — $300.000-450.000.
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