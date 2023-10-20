Рекордна кількість відкриття ФОПів у Дії

20 октября 2023, 14:45

За перший місяць осені в Україні оформили понад 26 тисяч ФОПів. Це найвищий показник за останні три роки.

Зокрема, більшість бізнесів заснували жінки — 51,06% від загальної кількості! А роздрібна торгівля залишається найпоширенішим напрямком.«Попри війну бізнесів відкривається більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Подати заявку, внести зміни, сплатити податки чи навіть закрити ФОП – все це легко можна зробити в телефоні за кілька хвилин», — зазначає єдиний портал державних послуг Дія.Цю послугу реалізовано Міністерством цифрової трансформації України разом з Міністерством юстиції України за підтримки швейцарсько-української програми EGAP та Фондом Східна Європа.