Українці відкрили понад півмільйона ФОП у "Дії"

15 февраля 2024, 9:45

Серед найбільш популярних сфер для відкриття ФОП – IT, онлайн-магазини, кафе та салони краси. Частіше бізнес через «Дію» відкривали жінки (52%), каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.