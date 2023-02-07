Київстар забезпечує резервними джерелами живлення фірмові магазини

7 февраля 2023, 13:45

Київстар разом з партнерами встановили у перших 50 магазинах генератори, щоб забезпечити їхню безперебійну роботу та надавати послуги клієнтам під час відключень електроенергії.

Перші магазини із резервними джерелами живлення можуть не лише обслуговувати відвідувачів протягом всього робочого часу, незалежно від відключень електроенергії. Турбуючись про своїх клієнтів, оператор пропонує клієнтам у магазинах, де встановлено генератори, також підзарядити гаджети.

У найближчі місяці Київстар планує збільшити кількість фірмових магазинів з генераторами щонайменше ще на 100 магазинів, до яких приходить найбільша кількість клієнтів. З переліком магазинів, що працюють безперебійно, вже можна ознайомитись на сайті Київстар за посиланням. Перелік буде постійно оновлюватися відповідно до закупівлі та встановлення генераторів.

«Київстар системно інвестує у відновлення мобільної мережі, мережі фіксованого зв’язку, а також відновлює роботу ритейлу, щоб задовольнити актуальні запити клієнтів. На сьогоднішній день компанія вже інвестувала більше 350 млн грн у забезпечення мережі базових станцій потужними акумуляторними батареями, а також стаціонарними й мобільними дизель генераторами. Більше 5,5 млн грн було виділено на компенсацію нашим партнерам придбання генераторів в магазини, щоб забезпечувати нашим клієнтам постійний доступ до послуг», - коментує начальник департаменту роздрібних каналів продажу Київстар Михайло Миколюк.

Нагадаємо, раніше Київстар інвестував понад 50 млн гривень у закупівлю джерел безперебійного живлення для підтримки роботи послуги «Домашній інтернет», щоб 10 000 будинків та 90 000 абонентів залишалися на зв’язку навіть під час відключень електроенергії.

