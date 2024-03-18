Власника магазинів Cropp і Sinsay звинуватили у фіктивному виході з Росії

18 марта 2024, 12:45

Компанія Hindenburg Research звинуватила польського ритейлера LPP (магазини Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) у фіктивному виході з Росії. Акції LPP після цього обвалилися більш ніж на 20%.

До початку повномасштабної російсько-української війни Росія була найбільшим міжнародним ринком LPP, на який припадало 20% виторгу. Компанія мала 553 магазини й планувала відкривати нові. У 2022 році LPP оголосила про продаж російського бізнесу китайському консорціуму за $382 млн.Hindenburg з'ясувала, що дубайська компанія Far East Services, яка придбала російські активи LPP, була заснована за день до оголошення про угоду й не має зв'язків із Китаєм. А також знайшла докази, що LPP, ймовірно, досі продає свої колекції та контролює інвентар магазинів у Росії.