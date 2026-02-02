Польща звинуватила ФСБ в кібератаках на енергетику

2 февраля 2026, 12:45

Польські чиновники бачать російський слід в кібератаках на 30 об’єктів відновлюваної енергетики. Також вони говорять про атаку на виробничу компанію та теплоелектростанцію, яка забезпечує теплом майже 500 тисяч споживачів.