Венесуела звинуватила США в порушенні повітряного кордону

3 октября 2025, 9:45

Трамп вирішив, що США перебувають у формальному «збройному конфлікті» з наркокартелями, які його адміністрація визначила як терористичні організації.

Про це повідомляється в конфіденційних записках, надісланих до комітетів Конгресу США.Документ деталізує правове обґрунтування останніх трьох військових ударів у Карибському морі, які Трамп наказав здійснити минулого місяця. Внаслідок атак загинули всі 17 людей на борту декількох човнів. У адміністрації наполягають, що ці удари були законними, бо підозрювані займалися перевезенням наркотиків для картелів, оголошених терористичними.Washington Examiner пише, що США навіть готові до початку операції з захоплення території Венесуели.