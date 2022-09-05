Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні

5 сентября 2022, 15:45

Адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі 11,7 млрд доларів, а також 2 млрд доларів - на допомогу у зміцненні внутрішніх поставок енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок.