США виділила Україні $1,5 млрд на зміцнення енергетики

17 июня 2024, 16:45

Віце-президент США Камала Гарріс оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України.

Це включає 500 мільйонів доларів нового фінансування для енергетичної допомоги та перенаправлення 324 мільйонів доларів із раніше оголошених коштів."Це фінансування відремонтує енергетичну інфраструктуру, пошкоджену війною, розширить виробництво електроенергії, заохотить інвестиції приватного сектора та захистить енергетичну інфраструктуру. Ці зусилля допоможуть Україні відповісти на останні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру шляхом підтримки ремонту та відновлення, підвищення стійкості України до збоїв у постачанні енергії", – йдеться в заяві Білого дому.