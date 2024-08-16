У Гарріс анонсували два раунди дебатів з Трампом

16 августа 2024, 9:15

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс, ймовірно, проведе два раунди дебатів зі своїм опонентом Дональдом Трампом.

Про це заявила директор з комунікацій кампанії Гарріс Майкл Тайлер.

"Якщо припустити, що Дональд Трамп справді з'явиться 10 вересня на дебатах з віце-президентом Гарріс, то губернатор Волз (кандидат у віце-президенти від Гарріс Тім Уолз - ред.) зустрінеться з Джей Ді Венсом (кандидат у віце-президенти від Трампа - ред.) 1 жовтня, і американський народ матиме ще одну можливість побачити Гарріс і Трампа на сцені дебатів у жовтні", - розповів Тайлер.