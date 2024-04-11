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11 апреля 2024, 10:45
Байден зараз очолює рейтинг кандидатів у президенти США
Він за останні два тижні зміг обігнати свого опонента з республіканської партії.
Це також підтверджує опитування Reuters:
- Байден - 41%;
- Трамп - 37%.
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