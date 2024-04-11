11 апреля 2024, 10:45

Байден зараз очолює рейтинг кандидатів у президенти США

Він за останні два тижні зміг обігнати свого опонента з республіканської партії.

Це також підтверджує опитування Reuters:

- Байден - 41%;

- Трамп - 37%.
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