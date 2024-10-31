31 октября 2024, 8:45

Польща, вірогідно, зможе збивати російські ракети над Україною, — The Hill

Конгресмени США попросили Байдена надати відповідний дозвіл. До президента звернулися члени як республіканської, так і демократичної партії.


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