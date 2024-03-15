Україна закликала Конгрес ввести санкції проти Росатома

15 марта 2024, 11:45

Звернення міністра енергетики Галущенка прозвучало під час засідання одного з комітетів Палати представників Конгресу США з питань Європи.

Галущенко наголосив на участі співробітників "Росатома" в окупації Запорізької та Чорнобильської атомних електростанцій.Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "росатому", спрямованих на маніпулювання своїм домінуючим становищем внаслідок залежності країн від російських атомних технологійЧлени Конгресу США отримали дані про те, як російська компанія користується власним впливом, щоб ухилятися від санкцій і підтримує повномасштабне вторгнення РФ.