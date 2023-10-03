3 октября 2023, 12:15

Можливі проблеми з відправкою зброї Україні через брак фінансування — Пентагон

У листі контролера Пентагону Майкла Маккорда для лідерів Палати представників і Сенату йдеться про те, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках USAI, яка надає гроші для укладення контрактів на постачання зброї.



Зазначається, що без додаткового фінансування наразі США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу".

