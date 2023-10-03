У листі контролера Пентагону Майкла Маккорда для лідерів Палати представників і Сенату йдеться про те, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках USAI, яка надає гроші для укладення контрактів на постачання зброї.
Зазначається, що без додаткового фінансування наразі США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу".
Последние новости
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Google розширює програму “Безпека дітей в Інтернеті” в Україні
- Технологии | Сегодня, 12:15
Можливі проблеми з відправкою зброї Україні через брак фінансування — Пентагон
- Технологии | Сегодня, 11:45
Apple хочет купить эксклюзивные права на гонки "Формулы-1", — Business Insider
- Технологии | Сегодня, 11:15
З McDonald's ведуться переговори щодо повернення до Харкова — ОВА
- Технологии | Сегодня, 10:45
Иран передаст оружие Хизбаллы России для использования в Украине
- Бизнес | Сегодня, 10:15
НБУ скасовує фіксований курс долара на рівні 36,5 грн/дол
- Технологии | Сегодня, 9:45
Польський залізничний перевізник SKPL запустить рейси з України в жовтні
- Технологии | Сегодня, 9:15
В якій країні Європи перебуває найбільше українців
- Технологии | Сегодня, 8:45
Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 1:53
PATRIOT microSDXC EP 128GB UHS-I U3 V30 A1 Class 10 – місткий microSDXC за копійки!
- Аналитика | 13 сентября, 11:41
Найцікавіше за тиждень. Випуск 19 (2023) - 5 причин обрати DELTA 2 та потужний перемикач фаз ПЕФ-301 від Новатек
- Фотогалереи | 8 сентября, 9:04
Как могла бы выглядеть едва из драгоценностей
- Аналитика | 4 сентября, 13:01
Найцікавіше за тиждень. Випуск 18 (2023) - LAPP запрошує на виставку та можливості EcoFlow Smart Generator
- Обзоры | 30 августа, 16:09
ColorWay Extra Dry 1200gsm (CW-5612) - ваше авто оцінить його роботу
- Обзоры | 26 августа, 21:51
Patriot Viper V730 - механічна клавіатура, яка навчить вас грати
- Обзоры | 24 августа, 9:52
Deepcool PQ850M 850W - модульний і потужний блок живлення
- Обзоры | 13 августа, 17:03
EnerGenie BAT-12V100AH - потужна AGM-батарея з низьким саморозрядом
- Обзоры | 8 августа, 11:29
RIVACASE 7614 - ваша особиста "військова бананка"!
Популярные новости
- Железо | Вчера, 9:45
be quiet! Pure Loop 2 - водяне охолодження з ARGB-підсвічуванням 5.00
- Гаджеты | 28 сентября, 16:05
Какие бывают повербанки с фонариком и как их выбирать 5.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Можливі проблеми з відправкою зброї Україні через брак фінансування — Пентагон 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Apple хочет купить эксклюзивные права на гонки "Формулы-1", — Business Insider 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
З McDonald's ведуться переговори щодо повернення до Харкова — ОВА 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Иран передаст оружие Хизбаллы России для использования в Украине 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
НБУ скасовує фіксований курс долара на рівні 36,5 грн/дол 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Польський залізничний перевізник SKPL запустить рейси з України в жовтні 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
В якій країні Європи перебуває найбільше українців 0.00