Сенат США заблокував законопроект про окрему від України допомогу Ізраїлю

9 ноября 2023, 10:15

Нещодавно ми писали про ініціативу спікера Палати Представників Майка Джонсона виставити на голосування окреме фінансування для Ізраїлю на 14,3 млрд без допомоги для України.

Прийняття закону означало б відтермінування на невизначений строк ресурсів для України.



Ще тоді лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, виступив проти такого кроку, а Джо Байден заявив, що накладе вето на закон. Слова першого справдились, оскільки Сенат не прийняв законопроект Джонсона.



Представники більшості у верхній палаті Конгресу нагадали про важливість допомоги не тільки Ізраїлю, а й Україні та Тайваню, фінансування для яких також передбачається в пакеті. Сенаторка Петті Мюрей, яка очолює бюджетний комітет Сенату, заявила:

«Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі».