9 ноября 2023, 10:15

Сенат США заблокував законопроект про окрему від України допомогу Ізраїлю

Нещодавно ми писали про ініціативу спікера Палати Представників Майка Джонсона виставити на голосування окреме фінансування для Ізраїлю на 14,3 млрд без допомоги для України.

Прийняття закону означало б відтермінування на невизначений строк ресурсів для України.

Ще тоді лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер, виступив проти такого кроку, а Джо Байден заявив, що накладе вето на закон. Слова першого справдились, оскільки Сенат не прийняв законопроект Джонсона.

Представники більшості у верхній палаті Конгресу нагадали про важливість допомоги не тільки Ізраїлю, а й Україні та Тайваню, фінансування для яких також передбачається в пакеті. Сенаторка Петті Мюрей, яка очолює бюджетний комітет Сенату, заявила:

«Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі».


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