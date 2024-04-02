Українці обрали склад національного журі Євробачення-2024

2 апреля 2024, 9:15

Більш ніж 235 тисяч українців долучилися до голосування, щоб визначити, хто представлятиме Україну в журі найпрестижнішого пісенного конкурсу Європи.

Згідно з правилами Євробачення та замовника сервісу Суспільного, результати опитування не оприлюднюються. Склад національного журі буде оголошено 11 травня, у день гранд-фіналу Євробачення-2024. Цього ж дня підсумки голосування стануть доступними в застосунку Дія.Україна з нетерпінням чекає на Євробачення-2024, яке відбудеться у шведському місті Мальме.