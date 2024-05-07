Київстар ТБ транслюватиме "Євробачення-2024" у вільному доступі

7 мая 2024, 11:45

Перший півфінал “Євробачення 2024” транслюватиметься наживо 7 травня о 22.00 на телеканалі Суспільне Культура.

Переглянути його можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ без додаткової плати незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера.



Вже у вівторок українці зможуть вболівати за дует alyona alyona & Jerry Heil у півфіналі "Євробачення-2024". Ще з моменту Нацвідбору пісня Teresa & Maria заполонила головні музичні чарти України. Режисеркою виступу українських представниць стала Таня Муіньо, яка знімає кліпи світовим зіркам першої величини.

Саме 7 травня ми дізнаємось, чи пройдуть українські співачки у фінал Євробачення.Подія транслюватиметься у прямому ефірі на телеканалі Суспільне Культура. Київстар ТБ надає вільний доступ для авторизованих користувачів. Щоб авторизуватись потрібно просто ввести свій номер телефону у відповідному полі. Після трансляції глядачі можуть переглянути подію також і в записі на платформі.До слова, переглядати контент на Київстар ТБ з одного акаунту можна одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці.Голосування відбудеться на декількох платформах:● у мобільному застосунку Eurovision Song Contest, який доступний для ОС Android, iOS або Windows. У додатку зможуть голосувати глядачі із країн, які не беруть участь у півфіналі;● по телефону та/або SMS можуть віддати свій голос країни-учасники за номерами, що будуть оголошені під час трансляції;● на сайті esc.vote можуть проголосувати країни, які не беруть участь.Цьогоріч головний пісенний конкурс Європи пройде у місті Мальме, що у Швеції. У першому півфіналі, окрім України, також виступлять Кіпр, Сербія, Литва, Ірландія, Польща, Хорватія, Ісландія, Словенія, Фінляндія, Молдова, Азербайджан, Австралія, Португалія та Люксембург.