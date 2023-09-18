"Setanta Sports" і "Setanta Sports+" доступні на платформі Київстар ТБ

18 сентября 2023, 14:15

Найвідоміші спортивні телеканали «Setanta Sports» і «Setanta Sports+» знову доступні на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ. Канали є в пакетах «Сімейний» та «Premium HD».

Телеканали відомі трансляцією ключових спортивних подій, у тому числі із супроводом коментатора для українського глядача. Зокрема, зараз на каналі можна переглянути сезон 2023-2024 української та англійської Прем’єр-ліги, а також німецьку Бундеслігу. Особливо цікаво буде спостерігати за успіхами наших відомих спортсменів Олександра Зінченка, Михайла Мудрика, Віталія Миколенка, Іллі Забарного, Єгора Ярмолюка в англійській Прем’єр-лізі. А фанати київського «Динамо» зможуть побачити повернення в команду Андрія Ярмоленка.

Вболівальникам автоперегонів доступна трансляція чемпіонату «Формули-1» 2023 року. Сезон триватиме 26 листопада та завершиться гран-прі в Абу-Дабі.

Шанувальникам баскетбола в ефірі телеканалу буде доступна Євроліга та Ліга НБА. Обидва чемпіонати триватимуть до травня 2024 року.

Також на каналах можна буде спостерігати чемпіонат з бойових мистецтв UFC. UFC є найдавнішим і найпопулярнішим змаганням зі змішаних єдиноборств в їхньому сучасному вигляді. У рамках чемпіонату заплановані також «номерні» поєдинки таких всесвітньо відомих бійців, як Конор Макгрегор, Джон Джонсон, Ісраель Адесанья, Шон О’Меллі.

У жовтні стартуватиме 107-й сезон Національної хокейної ліги (НХЛ). Регулярний сезон заплановано провести з 10 жовтня 2023 року до 18 квітня 2024 року включно. Невдовзі після цього планується почати плейоф Кубка Стенлі, який завершиться фіналом Кубка Стенлі в червні.

Тож на телеканалах «Setanta Sports» і «Setanta Sports+» знайдеться контент для будь-яких уподобань. Переглядати його можна з п’яти різних пристроїв, а для абонентів Київстар у разі перегляду зі смартфона ще й без плати за мобільний трафік.