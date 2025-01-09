Новая беспроводная гарнитура GR280 Sports от Bloody

9 января 2025, 12:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую гарнитуру GR280 Sports.



Универсальное устройство подойдет как для прослушивания музыки в высоком качестве, так и для комфортной многочасовой игры с минимальной задержкой звука.



Динамики в 50-мм и специальная лазерная обработка мембраны создают четкий, детализированный звук с глубокими басами. Частота воспроизведения находится в диапазоне 20 Гц - 20 кГц, чувствительность доходит до 105 дБ, импеданс – 16 Ом.

Играть можно даже в шумных местах: у гарнитуры предусмотрен складной всенаправленный микрофон. Качественную передачу голоса обеспечивает шумоподавление, которое блокирует окружающие звуки до 42 дБ. Что бы ни происходило вокруг, собеседник будет слышать четкую речь в хорошем качестве. Частотный диапазон микрофона составляет 100 Гц - 10 кГц.Новинка имеет сразу три варианта подключения к устройствам, что делает ее практически универсальным аксессуаром. Bluetooth 5.3 подарит стабильное соединение без помех и прерываний. Беспроводное соединение 2.4 ГГц снижает задержку звука в 8 раз, а ресивер совместим как с разъемами Type-C, так и с USB-A благодаря специальному адаптеру. Рабочий диапазон – до 12 метров.Для прослушивания музыки и игр в самом высоком качестве и с нулевой задержкой звука у GR280 Sports есть возможность прямого подключения к девайсам через 3,5 мм разъем. Провод на 150 см идет в комплекте.Полноразмерная гарнитура не вызывает дискомфорта при длительном ношении, так как у наушников облегченная конструкция, они весят всего 222 г. Адаптивное оголовье выполнено из мягкой ткани, а 3D-амбушюры — из сетчатой микрофибры, которая пропускает воздух.Также у GR280 Sports удобная система управления. На корпусе располагаются клавиши регулировки громкости, воспроизведения и остановки звука, включения питания, выбора режима сопряжения, отключения микрофона и клавиша ответа на звонок.Емкий аккумулятор на 1050 мАч гарантирует до 45 часов беспрерывной работы гарнитуры. Заряжаются наушники быстро: всего 15 минут хватит на три часа воспроизведения, а для восполнения батареи до 100% достаточно двух часов.Новая гарнитура Bloody GR280 Sports удовлетворит всем запросам увлеченного геймера: эргономичный дизайн, от которого не устают голова и уши, глубокое, детализированное звучание с минимальной задержкой, продуманное управление и чувствительный всенаправленный микрофон с шумоподавлением. Все, что необходимо для подключения к игре в любом удобном месте и на разных устройствах.