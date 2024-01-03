Новая беспроводная гарнитура MR590 Sports от Bloody

3 января 2024, 9:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую беспроводную игровую гарнитуру MR590 Sports.

Встроенный аккумулятор позволяет играть несколько дней без подзарядки, а съемный однонаправленный микрофон поможет оставаться на связи с друзьями.



50-мм мембрана из наномицелия и углеродного волокна изготовлена с применением передовых биотехнологий. Фирменный звук гарантирует четкие высокие и средние частоты с глубокими басами. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, импеданс – 16 Ом. Гарнитура передает всю палитру звуков в игре: от малейших признаков передвижения противника до красоты внутриигровых саундтреков.

Благодаря съемному однонаправленному микрофону можно переговариваться со своими товарищами по команде. Функция шумоподавления эффективно заглушает любые нежелательные звуки. Технология Dual-Mic ENC использует два встроенных микрофона с шумоподавлением, для устранения посторонних шумов, чтобы ничто не отвлекало во время решающего матча. Частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 кГц, а чувствительность доходит до - 42 дБ.Модель предлагает сразу несколько режимов подключения с максимальным радиусом до 20 м. Беспроводное соединение 2.4 ГГц производится через ресивер Type-C, подходит для смартфонов, Switch и прочих устройств. Адаптер-удлинитель с USB-C на USB-A значительно расширяет этот перечень. Также можно использовать входящую в комплект док-станцию, чтобы избежать помех сигнала из-за препятствий. Передовой стандарт Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное соединение и низкую задержку. В качестве альтернативного способа подключения у наушников имеется 3.5 мм разъем, а в комплекте идет 1.5-метровый кабель.Встроенного литиевого аккумулятора 1050 мАч хватит на множество игровых сессий. Время воспроизведения с выключенной подсветкой доходит до 60 часов, с включенной – до 35 часов. Всего 15 минут на зарядке позволяют наслаждаться музыкой следующие 3 часа. С помощью функции удаленного управления можно настраивать подсветку, микрофон, громкость и другие аспекты воспроизведения.Эргономичная конструкция наушников разработана специально под долгие матчи в онлайн-играх. 3D-амбушюры из протеиновой кожи с эффектом памяти обеспечивают комфорт при длительном использовании. Оголовье из экокожи можно отрегулировать до идеальной посадки благодаря прочному слайдеру из качественной нержавеющей стали. Угол наклона чаш также настраивается. Для более полного погружения в атмосферу игры у гарнитуры предусмотрена круговая подсветка и 7 цветов на выбор.Гарнитура MR590 Sports создана для киберспортсменов и геймеров, которые стремятся выжать максимум из любой игры. Четкий звук, стабильное соединение и эффективное шумоподавление позволяют полностью сконцентрироваться на том, что происходит на экране. Благодаря широкой вариативности подключений это может быть экран компьютера, смартфона или портативной консоли – качество связи и уровень комфорта будут одинаково высокими вне зависимости от игры и платформы.