Всі фільми саги про Джеймса Бонда тепер на Київстар ТБ

16 мая 2024, 9:45

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ вперше серед ОТТ-сервісів України зібрала всю серію фільмів про Джеймса Бонда в українській озвучці.

Користувачі платформи зможуть переглянути їх за підпискою.

На платформі вже доступні всі 26 стрічок про Бонда. Бондіана вважається однією з найбільш тривалих у світовому кінематографі, бо перший фільм вийшов ще у 1962 році. Протягом зйомок усіх частин змінилось 6 головних акторів, а прем’єри кожної з них завжди спричиняли фурор серед глядачів. З кожним новим виходом стрічки спецзавдання секретного агента британської розвідки MI6 адаптуються під реалії сучасності, тренди диджиталізації та світові і геополітичні події.

Еталон класичної бондіани – фільм "Голдфінгер" 1964 року, бо створений за всіма канонами, яких режисери дотримуватимуться наступні 60 років: справжні вибухи, автівки Aston Martin та яскраві картини. Сага про Бонда за увесь час отримала 5 нагород "Оскар", 2 нагороди "Золотий глобус", 4 – "BAFTA", 3 – "Ґреммі".

Українці можуть легально подивитись фільми про агента 007, оформивши підписку на один із пакетів платформи, а саме "Базовий", "Сімейний" або "Преміум HD". Користуватись Київстар ТБ можуть абоненти усіх операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів, варто просто авторизуватись, вказавши свій номер телефону. Перевагою для користувачів мобільного зв’язку від Київстар, порівняно із іншими операторами, є можливість підключити Суперсилу Київстар ТБ, що не потребує жодних доплат.

Серед зручних функцій для глядачів – можливість завантаження контенту та його перегляд навіть без доступу до мережі інтернет, а також – користування платформою з одного акаунту одночасно на п’яти пристроях: смартфоні, ноутбуці, планшеті та Smart TV.

"Для нас важливо організувати зручний кінопростір, де українські глядачі зможуть легально переглядати не лише новий контент, але й стрічки, які вже давно "поза часом". Саме тому ми вирішили зібрати на Київстар ТБ чи не найпопулярнішу сагу, яку до цього можна було переглядати окремо на різних платформах, або ж на піратських ресурсах. Для нас це не лише питання зручного користувацького досвіду, але й популяризації легального контенту", — прокоментував СЕО Київстар ТБ, Павло Рибак.

На честь виходу добірки фільмів про Джеймса Бонда, Київстар ТБ надає можливість глядачам спробувати усі переваги користування платформою з пакетом "Преміум HD" протягом 7 днів за промокодом CINEMADAY7.