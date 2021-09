Leica представила новую "камеру Бонда"

10 сентября 2021, 11:45

Leica представила новую версию камеры-бестселлера — Leica Q2, которая получила приставку «007 Edition» и посвящена выходу 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».



Камера со свойственной стилю Бонда элегантностью и знаменитым минималистичным дизайном Leica выйдет ограниченным тиражом — всего 250 экземпляров. Каждый из них имеет свой уникальный номер. На корпусе находится культовый логотип 007, а на крышке объектива — знаменитый символ Бонда.

Камера поставляется в кейсе ручной работы от Globe-Trotter — британского производителя элитных дорожных чемоданов. Как и выполненные на заказ чемоданы Globe-Trotter, которые можно увидеть в фильме «Не время умирать», камера и кейс получили отделку кожей сине-зелёного цвета (Ocean Green).



Идея использования бренда Leica в бондиане принадлежит Майклу Дж. Уилсону, который продюсирует фильмы об агенте 007 вместе со своей сестрой Барбарой Брокколи, известным специалистом по фотографии XIX века и основательницей Центра фотографии Уилсона.

За время партнёрства Leica и легендарной франшизы — самой длинной в истории британского кино — камеры Leica использовались не только в закулисной работе, но и в самих фильмах. Эксперты Leica сотрудничали со съёмочной группой фильма «Не время умирать» по поводу сцен, где присутствуют камеры Leica: в доме Джеймса Бонда на Ямайке и в лондонском доме Кью (Q).

Камеру Leica Q2 «007 Edition» впервые продемонстрировали 9 сентября 2021 года в галерее Leica в Лондоне на официальном открытии выставки «Закулисье "Не время умирать"» (No Time to Die — Behind the Scenes). Там также можно увидеть уникальные фотографии со съёмочной площадки, снятые камерами Leica бессменным продюсером фильма Майклом Дж. Уилсоном, исполнителем главной роли Дэниелом Крейгом и известными фотографами Николой Давом и Грегом Уильямсом. На выставке представлена серия из 25 снимков, которые отбирал лично Майкл Дж. Уилсон.В сентябре–октябре 2021 года выставка будет работать в Токио, Осаке, Вене, Франкфурте, Лос-Анджелесе, Сингапуре, Китае, Сеуле и Зальцбурге. Подборка снимков с выставки «Закулисье "Не время умирать"» будет опубликована в новом номере журнала Leica Fotografie International — LFI 07/2021, который выйдет 20 сентября 2021 года.

(С) 3dnews.