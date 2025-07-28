Укрзализныця меняет правила покупки билетов на популярные поезда

28 июля 2025, 8:45

С 1 августа Укрзализныця в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для покупки билетов на популярные внутренние рейсы, такие как:

№105/106 Одесса – Киев;№91/92 Львов – Киев;№29/30 Киев – Ужгород;№12 Львов – Одесса;№27/28 Киев – Чоп.Нововведение направлено на снижение злоупотреблений при приобретении билетов. Покупка через кассы на эти рейсы станет недоступной.Верификация не затронет поезда со спецрезервом для военнослужащих, которые продолжат бронировать билеты через специальный сервис и «Армия+».