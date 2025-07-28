Укрзализныця меняет правила покупки билетов на популярные поезда

С 1 августа Укрзализныця в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для покупки билетов на популярные внутренние рейсы, такие как:
№105/106 Одесса – Киев;
№91/92 Львов – Киев;
№29/30 Киев – Ужгород;
№12 Львов – Одесса;
№27/28 Киев – Чоп.
Нововведение направлено на снижение злоупотреблений при приобретении билетов. Покупка через кассы на эти рейсы станет недоступной.
Верификация не затронет поезда со спецрезервом для военнослужащих, которые продолжат бронировать билеты через специальный сервис и «Армия+».