Каждый второй пользователь тестового приложения "Дія" - клиент Приват24

10 февраля 2020, 13:15

Из 32,5 тысяч тестовых пользователей мобильного приложения госуслуг "Дія" более чем 18 тысяч присоединились к проекту с помощью мобильного банка Privat24.

Как сообщили в ПриватБанке, теперь каждый из более 10 млн пользователей Privat24 сможет загружать цифровые удостоверением водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства с помощью государственного сервиса "Дія".



"Мы стали одним из первых участников проекта для того, чтобы миллионы наших клиентов могли пользоваться цифровыми сервисами государства без дополнительных регистраций и подключений, - отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. - Мы рады вместе с командой инноваторов Министерства цифровой трансформации и ИТ-компаний поделиться опытом и технологиями банка для быстрого запуска проекту, который пушит Украину к цифровому будущему».



Первый релиз мобильного приложения "Дія" содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. Эти цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение. Также цифровое удостоверение водителя можно будет предъявлять в качестве документа, удостоверяющего личность, на внутренних железнодорожных и авиарейсах.



Мобильное приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит через Приват24 с помощью технологии BankID ПриватБанка. "Дія" будет действовать как при наличии интернета, так и в оффлайн режиме. Вскоре "Дія" дополнится новыми электронными документами - id-паспортом, полисом страхования автомобиля, студенческим билетом и так далее.



Реализованная ПриватБанком вместе с командой проекта удобная и простая регистрация и подтверждение личности через Privat24 позволяет украинцам пользоваться государственными сервисами в один клик. При этом финансовое учреждение гарантирует высокий уровень информационной безопасности - все финансовые данные клиентов остаются в его мобильном банке, банк только подтверждает личность клиента.



Сейчас ПриватБанк завершает комплекс работ по созданию уникальной системы удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства. "Новый сервис позволяет отказаться от необходимости физического присутствия для получения электронной подписи, ношения и хранения секретных ключей на токенах или smart-картах, а также является универсальным решением, исключающим проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования", - добавил член правления ПриватБанка Андрей Гриценюк.