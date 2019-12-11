Клиенты ПриватБанка будут среди первых пользователей мобильного приложения "Дія"

11 декабря 2019, 14:15

10 миллионов клиентов ПриватБанка - пользователей Приват24 одними из первых в Украине смогут принять участие в тестировании принципиально нового мобильного государственного сервиса "Дія".

О запуске тестового мобильного приложения сообщил вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Для того, чтобы стать одним из первых пользователей сервиса, достаточно быть клиентом ПриватБанка и пользоваться мобильным банком Privat24. Присоединиться к народному тестирования сервиса можно по ссылке https://team.diia.gov.ua/.



Доступ к тестированию получат 20 000 владельцев водительских удостоверений из числа добровольцев. Начиная с 16 декабря участники тестирования на свой электронный ящик получат индивидуальное ссылки для доступа к бета теста. Пройти идентификацию тестировщики смогут за два клика с помощью своего Privat24.



"При регистрации через Privat24 покупатель получает сообщение с подтверждением входа в сервис "Дія" прямо в мобильном банке. Все финансовые данные клиентов остаются в его мобильном банке, мы только подтверждаем личность нашего клиента", - говорит член правления ПриватБанка Сергей Харитич.



Проект мобильного приложения "Дія" создается в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации с Министерством внутренних дел, международной IT-компанией EPAM и крупнейшим украинским банком ПриватБанком.



"Мы стали одним из первых участников проекта для того, чтобы миллионы наших клиентов могли пользоваться цифровыми услугами государства без дополнительных регистраций и подключений", - отметил член правления ПриватБанка Андрей Гриценюк.