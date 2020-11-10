Клиенты ПриватБанка получат защищённый "облачный" КЭП в Приват24 бесплатно

Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут получить защищенный КЭП с «облачной» технологией Smart-ID в ПриватБанке - это можно сделать онлайн в Приват24Бизнес с прохождением соответствующих верификационных процедур.
Как сообщили в ПриватБанке, запущенная в 2020 году технология «облачного» Smart-ID является современной и удобной альтернативой "токена", и полностью отвечает требованиям Закона Украины №2155 «Об электронных доверительных услугах".
Принципиально новая для Украины система удаленного доступа к ключам КЭП через smart-устройства и Приват24 обеспечивает защищенный вход в системы и комплексы и подписание документов с помощью любого смарт-устройства, которое поддерживает технологию Smart-ID.
Новый сервис позволяет отказаться от необходимости ношения и хранения секретных ключей на токенах, flash-носителях или smart-картах, а также является универсальным решением, исключает проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования.
По данным исследования компании CBR, сегодня 45% юридических лиц и 70% предпринимателей называют ПриватБанк своим основным банком - за последний год ПриватБанк увеличил эти показатели соответственно на 2.8% и 4%.
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