ПриватБанк получил сертификат Госспецсвязи на цифровые ключи,

30 января 2020, 9:45

ПриватБанк и его автоматизированный центр сертификации ключей (АЦСК) получили Аттестат соответствия системы защиты информации Госспецсвязи (Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины).

Как отметили в банке, сертификация сервиса является заключительным этапом запуска принципиально новой для Украины технологии облачной квалифицированной электронной подписи для граждан, которую планируется ввести уже в 1 квартале 2020 года.



"Получение аттестата завершает комплекс работ по созданию уникальной системы удаленного доступа к цифровым ключам через smart устройства, - отметил член правления ПриватБанка Андрей Гриценюк. - Новый сервис позволяет отказаться от необходимости физического присутствия для получения электронной подписи, ношение и хранение секретных ключей на токенах или Smart-картах и является универсальным решением, исключая проблему совместимости устройств, операционных систем, платформ, языков разработки и сред использования ".



Запуск облачной электронной подписи с безопасным доступом к личному ключу через мобильное приложение в смартфоне (Smart-ID) существенно упростит пользование электронной услугами, подписание документов с помощью любого смарт-устройства и значительно расширит возможности приложения государственных услуг "ДІЯ", портала https : //id.gov.ua и систем онлайн банкинга. При этом, для 22 миллионов клиентов банка пользования сервисом будет бесплатным.