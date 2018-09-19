Мобильным банком Приват24 постоянно пользуются 6 миллионов украинцев

19 сентября 2018, 13:15

В сентябре количество постоянных пользователей мобильного банка Privat24 превысило 6 миллионов.

Как сообщил член правления ПриватБанка Сергей Харитич, ежегодно количество пользователей популярного в стране мобильного банковского сервиса увеличивается на миллион – в 2016 году мобильным приложением пользовались 4 миллиона человек. «Полет нормальный, набираем скорость», – отметил Сергей Харитич.

Сегодня большинство пользователей Privat24 – владельцы смартфонов на базе Android (4 миллиона 992 тысячи человек), еще более 1 миллиона клиентов активно платят через Privat24 на своих iPhone.

Общее количество клиентов системы электронного банкинга ПриватБанка в Украине составляет более 8 миллионов человек. Каждую секунду через Приват24 проходит 12 транзакций, за сутки пользователи веб- и мобильных версий Приват24 осуществляют свыше 1 миллиона банковских операций.