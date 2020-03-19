За останні дні кількість завантажень Privat24 Android зросла уп’ятеро

19 марта 2020, 12:15

За останні дні кількість завантажень мобільного банку Privat24 серед користувачів Android смартфонів зросла уп’ятеро, порівняно з початком лютого.

Так, якщо у лютому середня кількість скачувань Privat24 Android складала 15 тисяч на день, то вже 13 березня новий Privat24 скачали 75 тисяч разів.



“Privat24 не хворіє на віруси. До того ж, користування додатком робить банківські операції зручними та швидкими. Сподіваємося, усі клієнти які цими днями вперше спробували Privat24, залишаться з ним назавжди”, - зазначила керівник департаменту розвитку e-commerce ПриватБанку Христина Кармазіна.



Сьогодні послугами екосистеми Приват24, яка дає можливість отримувати будь які фінансові послуги не виходячи з дому, користуються понад 11 мільйонів українців. За допомогою мобільного банку можно проводити будь-які платежі, відправити або отримати грошові перекази, поповнити мобільний номер та отримати ще понад 100 послуг (серед яких - підключення до державних сервісів, купівля квитків, запис до лікаря та навіть замовлення доставки їжі й квітів).

За последние дни количество загрузок мобильного банка Privat24 пользователями Android смартфонов выросло в пять раз по сравнению с началом февраля. Так, если в феврале среднее количество скачиваний Privat24 Android составляло 15 000 в день, то уже 13 марта новый Privat24 скачали 75 000 раз.



"Privat24 не болеет на вирусы. К тому же, использование приложения делает банковские операции удобными и быстрыми. Надеемся, все клиенты которые на днях впервые воспользовались Privat24, останутся с ним навсегда ", - отметила руководитель департамента развития e-commerce ПриватБанка Кристина Кармазина.



Сегодня услугами экосистемы Приват24, которая дает возможность получать любые финансовые услуги не выходя из дома, пользуются более 11 млн украинцев. С помощью мобильного банка можно проводить любые платежи, отправить или получить денежные переводы, пополнить мобильный номер и получить еще более 100 услуг (среди которых подключение к государственным сервисов, покупка билетов, запись в врача и даже заказа доставки еды и цветов).



Любые банковские услуги круглосуточно доступны и через более 13 000 терминалов самообслуживания ПриватБанка.





