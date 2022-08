В українському IT зросла кількість жінок

26 августа 2022, 12:45

Частка жінок в українському IT за останні 10 років зросла в 3 рази й станом на серпень 2022 року становить 24%.

Про це свідчить внутрішнє дослідження GlobalLogic, яке компанія провела до Дня рівності жінок. При цьому третину керівних посад в індустрії посідають жінки.



Згідно з даними GlobalLogic, з компанією в Україні співпрацює 1769 жінок, це становить понад чверть всіх спеціалістів. Середній вік спеціалісток - 33 роки, однак серед IT-фахівців зустрічаються й жінки у віці старше 60 років.



Сфера IT розвивається та стає більш гендерно збалансованою. Так, 96% опитаних компанією IT-спеціалісток впевнені, що професіоналізм не має статі. Всі вони почуваються рівними з чоловіками та щасливі рухати технологічний прогрес. Лише 4% жінок називають IT-індустрію складною через навантаження та виклики.



«Політика різноманітності дозволяє спеціалістам компанії отримувати більший досвід та краще розуміння ринків. Це робить управлінські рішення ефективнішими, а прибуток компанії пропорційно більшим. Ми бачимо, як світові тенденції рухаються в сторону гендерного балансу й переконані, що такий тренд матиме довгостроковий вплив на IT-індустрію», — коментує Юлія Штукатурова, старша віцепрезидентка з інжинірингу GlobalLogic, що керує підрозділом з понад трьома тисячами інженерів.



81% жінок в IT-сфері мають технічні спеціальності. Переважна більшість респонденток починала свій шлях в індустрії з trainee чи junior позиції, однак зараз має професійний рівень senior, lead або навіть AVP (молодша віце президентка). Наразі третину вищих керівних посад в GlobalLogic обіймають саме жінки, аналогічні дані по індустрії підтверджує дослідження IT Ukraine.



5 порад, щоб розпочати кар’єру в IT



У опитуванні GlobalLogic спеціалістки компанії поділились порадами щодо того, з чого варто починати кар’єрний шлях в IT. Рекомендації, що звучали найчастіше:

• вивчати англійську

• ознайомитись з усіма видами професій в IT, щоб обрати для себе найпривабливішу

• розвивати технічні навички та на опановувати базові знання комп’ютерних технологій

• використовувати нетворкінг та відвідувати профільні мітапи

Розпочати кар’єру в IT можна з відкритого курсу IT basics – доступ до нього відкрито для всіх бажаючих.