66% українських компаній працюють у довоєнному режимі, 34% — працюють частково

19 октября 2023, 16:15

У порівнянні з минулим роком суттєво зросла частка бізнесів, які зазнали часткової або повної галузевої трансформації, або потребують її: якщо в листопаді 2022 про це заявляли 41% опитаних керівників або власників компаній, то наразі їх частка складає 59%.

Що ж до завантаженості бізнесу, то більше чверті опитаних компаній (26%) констатують завантаженість на 100% або більше. Ще половина опитаних (52%) завантажені на більше ніж 50% своєї потужності. При цьому три чверті респондентів (76%) зазначають, що середньомісячні доходи їхнього бізнесу в період повномасштабної війни зменшилися.



Лише чверть (24%) опитаних компаній відчувають наразі дефіцит кадрів. А серед ключових викликів бізнесу під час війни бачать збереження оплати праці (44%) та ринків збуту/клієнтів (41%), а також забезпечення функціонування бізнесу в умовах відключень електроенергії (41%).