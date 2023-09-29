Україну обрали до складу ради керівників МАГАТЕ на 2023-2024 роки

29 сентября 2023, 14:15

Рада керівників – виконавчий орган МАГАТЕ, який ухвалює рішення, обов'язкові для виконання всіма країнами-членами організації, а отже й московією, яка окупувала українську атомну станцію в Енергодарі.

Президент Володимир Зеленський прокоментував обрання України, подякувавши тим країнам, які підтримали її заявку:"Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності. Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою", – йдеться у твіті президента.Разом з Україною, до складу ради керівників увійдуть: Алжир, Аргентина, Вірменія, Австралія, Бангладеш, Бразилія, Болгарія, Буркіна-Фасо, Канада, Китай, Коста Ріка, Данія, Еквадор, Фінляндія, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Японія, Кенія, Республіка Корея, Намібія, Нідерланди, Парагвай, Катар, московія, Саудівська Аравія, Сингапур, Південно-Африканська Республіка, Іспанія, Туреччина, Велика Британія, США та Уругвай.