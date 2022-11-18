МАГАТЕ просить РФ залишити Запорізьку АЕС - Reuters

«Рада керівників не визнає спроби Росії оволодіти українською Запорізькою АЕС і закликає негайно відмовитися від своїх необґрунтованих претензій на право власності на цю станцію», – йдеться в тексті резолюції Ради управляючих МАГАТЕ.
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