6 февраля 2026, 11:15

Раніше росЗМІ писали, що Росія нібито в Абу-Дабі висунула вимогу міжнародного визнання Донбасу російським. Тепер Москва начебто вимагає, щоб усі країни, що ведуть переговори, визнали регіон частиною РФ.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «не всі будуть» визнавати Донбас російським, маючи на увазі позицію Польщі. Президент України Володимир Зеленський додав, що навіть якщо хтось визнає українські території російськими, це нічого не змінить.