Рівненська АЕС зменшила потужність до 2 із 4 енергоблоків, — МАГАТЕ

3 ноября 2025, 8:15

Через пошкодження під час атаки РФ Південноукраїнська і Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї із зовнішніх ліній електропередач.



А Рівненська АЕС зменшила потужність до 2 з 4 енергоблоків.