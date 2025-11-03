ГлавнаяНовости
3 ноября 2025, 8:15

Рівненська АЕС зменшила потужність до 2 із 4 енергоблоків, — МАГАТЕ

Через пошкодження під час атаки РФ Південноукраїнська і Хмельницька АЕС втратили доступ до однієї із зовнішніх ліній електропередач.

А Рівненська АЕС зменшила потужність до 2 з 4 енергоблоків.


