21 апреля 2023, 9:45

Виробляти водень хочуть на Хмельницькій АЕС

Компанія "Framatome", започаткувала проект "NPHyCo" та прислала робочу групу до Хмельницької АЕС.

Фахівці вважають, що це сприятиме розв’язанню екологічної проблеми.


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