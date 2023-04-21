Виробляти водень хочуть на Хмельницькій АЕС

Компанія "Framatome", започаткувала проект "NPHyCo" та прислала робочу групу до Хмельницької АЕС.
Фахівці вважають, що це сприятиме розв’язанню екологічної проблеми.
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