X100 "Ланьчжун": компактний БпАК із низьким шумом і модульністю

18 ноября 2025, 14:45

Китай показує ще одну «робочу конячку» для ближнього тактичного рівня: X100 «Ланьчжун» зі співвісною двогвинтовою схемою, швидкорозбірним корпусом на поворотних фіксаторах і навчальними бортовими модулями.

Усю ідею зведено до швидкого розгортання, компактного транспортування й гнучкої конфігурації під задачу — від розвідки до тренувань операторів.За паспортом це 1,4 кг «тіла» з корисним навантаженням до ~900 г, 34 хв польоту, швидкістю до ~16 м/с, лінком на 5 км, роботою до 5-го рівня вітру, стелею 5000 м і заявленим шумом ~40 дБ на висоті 30 м. Коаксіальна схема дає компактність, хороший «крутний» резерв для висіння та точного вивішування над ціллю й, зазвичай, кращу керованість при поривах. Модульність (зокрема бокові навчальні «поди») дозволяє варіювати корисне навантаження: оптика/ІЧ, легкі ретранслятори, мікроРЕБ або тренувальні комплекти для відпрацювання процедур.У практичній площині X100 закриває типові задачі ближньої розвідки у складній місцевості, коригування вогню, «тихе» наведення іншої зброї та тренування розрахунків. Низький акустичний слід на малих висотах — плюс для міста/лісу, а корисна маса близько 0,9 кг дозволяє нести сенсори кращого класу або легкі підвіси (маячки, маркери, мінідроп).Лінк у 5 км і «цивільні» розміри натякають на вразливість до РЕБ і потребу у стратегії резервування каналів (частоти, спрямовані антени, ретрансляція). Також коаксіал додає механічної складності, а 34 хв — це радше «паспорт», що в полі скоротиться під вагою корисного навантаження й вітром.X100 «Ланьчжун» — це прагматичний малорозмірний носій із робочим запасом корисної маси, хорошою стійкістю в нависанні та швидким сервісом завдяки безінструментальному розбиранню. Сильні сторони — модульність, керованість, акустика на малих висотах; слабкості — залежність від якості лінка, реальна витривалість під навантаженням і чутливість до РЕБ.