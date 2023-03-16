Держспецзв’язку посилює співпрацю з вищими навчальними закладами України

16 марта 2023, 10:45

Держспецзв'язку підписала меморандуми про співпрацю із Західноукраїнським національним університетом та з Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

Меморандуми передбачають залучення фахівців Служби до проведення лекцій, кібернавчань, тренінгів та інших заходів для студентів та викладачів ВНЗ, взаємодію у сфері захисту інформації та кіберзахисту тощо.



“Україна дедалі потребуватиме все більше висококваліфікованих фахівців у сферах інформаційної та кібербезпеки, здатних ефективно та швидко реагувати на кіберзагрози та протистояти їм, зміцнювати кіберстійкість державних органів, об’єктів критичної інфраструктури та інших установ. Тож посилення кадрового потенціалу у сфері кібербезпеки – один із пріоритетів Держспецзв’язку. Надзвичайно важливо, щоб студенти вже під час навчання здобували необхідні та актуальні для майбутньої роботи знання та набували відповідних навичок”, – зазначає заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.



Нагадаємо, наприкінці лютого Держспецзв'язку за підтримки проєкту EU4DigitalUA провела змагання з кібербезпеки для студентів – UA30CTF. У хакатоні взяли участь понад 150 учасників із 22 закладів вищої освіти України.