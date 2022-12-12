 Держспецзв’язку відвідала Вікторія Нуланд

12 декабря 2022, 16:15

Держспецзв’язку відвідала заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд та зустрілася з керівництвом Служби: заступником голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктором Жорою та заступником голови Держспецзв’язку Олександром Потієм.

Під час візиту заступниця Державного секретаря США ознайомилася з роботою Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події, яка забезпечує аналіз та реагування на кіберінциденти.Вікторія Нуланд ознайомилася з діяльністю тренінгового центру, який діє на базі Кіберцентру UA30, та навчаннями з використанням тестового стенду, який Держспецзв’язку був переданий USAID.Також пані Нуланд продемонстрували інноваційні проєкти українських виробників, закуплені Держспецзв’язку для потреб українських захисників. Це передові розробки, які дозволяють українським військовим ефективніше протидіяти ворогу на полі бою.Окрім цього, в межах візиту відбулася зустріч Вікторії Нуланд з представниками українського та американського бізнесу у сфері високих технологій, який допомагає нашій державі протистояти ворогу у кіберпросторі.