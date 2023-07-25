Фахівці Держспецзв'язку пройшли навчання в Cybersecurity Summer BootCamp

25 июля 2023, 11:15

Фахівці Держспецзв'язку взяли участь у навчальному таборі з кібербезпеки Cybersecurity Summer BootCamp 2023, який відбувся в місті Леон (Іспанія).



Захід організували Іспанський національний інститут кібербезпеки (INCIBE) та Організація американських держав (OAS).

Українські фахівці долучилися до семінарів та технічних воркшопів з теми кіберзахисту, зокрема, протидії сучасним кіберзагрозам, їх пошуку та своєчасного виявлення, а також моніторингу та підтримки безпеки критичної інформаційної інфраструктури. Значну увагу було приділено темі NIST CyberSecurity Framework та його компонентам.Навчання допомогли фахівцям Держспецзв'язку здобути нові знання та на практичних кейсах розглянути роботу кращих європейських фахівців, вивчити європейський досвід та поділитися своїм. Цього року в CSBC взяли участь більше 300 учасників з 24 країн світу.Нагадаємо, днями Держспецзв'язку та Іспанський національний інститут кібербезпеки (INCIBE) підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту та визначили перші кроки подальшої роботи.Співробітництво між органами буде зосереджене на обміні інформацією про кіберзагрози, а також рекомендаціях та передових практиках з метою вдосконалення відповідних систем управління інцидентами, систем реагування на інциденти та відновлення після кіберінцидентів. Особливу увагу приділятимуть законодавчим аспектам, інформаційно-комунікаційним технологіям стратегічного, технічного і наукового характеру.