У Києві відбудуться українські студентські змагання з кібербезпеки

15 февраля 2023, 11:45

Держспецзв’язку за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується ЄС, організовує українські студентські змагання з кібербезпеки UA30CTF, які відбудуться 25 лютого у форматі Capture the Flag.

Взяти участь можуть команди студентів III-VI курсів вищих навчальних закладів, які “на ти” з комп’ютерами, цікавляться інформаційною безпекою, кіберзахистом, програмуванням.Під час UA30CTF учасники не тільки зможуть показати власні вміння, а й дізнаються багато корисного для розвитку своїх навичок – провідні спеціалісти у галузі кібербезпеки в Україні поділяться зі студентами своїм досвідом.Формат, дата та місце проведення заходу: 25 лютого 2023 року, м. Київ, офлайн