Держспецзв’язку вивчає досвід Іспанії у сфері кіберзахисту інфраструктури

25 июля 2025, 10:45

Фахівчині Держспецзв’язку відвідали Національний інститут кібербезпеки Іспанії (INCIBE) у місті Леон для поглиблення співпраці та обміну досвідом.

Візит відбувся в межах участі в міжнародному тренінговому таборі Cybersecurity Summer BootCamp 2025.

Особливу увагу приділили таким питанням:▪️організація роботи та повноваження центрів реагування на інциденти (CSIRT);▪️роль держави у формуванні національної політики кіберзахисту;▪️реалізація освітніх та інформаційних ініціатив для підвищення обізнаності громадян і бізнесу щодо сучасних кіберзагроз.Також фахівчині Держспецзв'язку взяли участь у конференції з питань демократії та кібербезпеки.Отриманий досвід буде використаний для подальшого посилення спроможностей національної системи кібербезпеки України та розвитку стратегічного партнерства між державами.