Держспецзв’язку вивчає досвід Іспанії у сфері кіберзахисту інфраструктури

Фахівчині Держспецзв’язку відвідали Національний інститут кібербезпеки Іспанії (INCIBE) у місті Леон для поглиблення співпраці та обміну досвідом.
Візит відбувся в межах участі в міжнародному тренінговому таборі Cybersecurity Summer BootCamp 2025.
Особливу увагу приділили таким питанням:
▪️організація роботи та повноваження центрів реагування на інциденти (CSIRT);
▪️роль держави у формуванні національної політики кіберзахисту;
▪️реалізація освітніх та інформаційних ініціатив для підвищення обізнаності громадян і бізнесу щодо сучасних кіберзагроз.
Також фахівчині Держспецзв'язку взяли участь у конференції з питань демократії та кібербезпеки.
Отриманий досвід буде використаний для подальшого посилення спроможностей національної системи кібербезпеки України та розвитку стратегічного партнерства між державами.