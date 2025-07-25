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25 июля 2025, 10:45

Держспецзв’язку вивчає досвід Іспанії у сфері кіберзахисту інфраструктури

Фахівчині Держспецзв’язку відвідали Національний інститут кібербезпеки Іспанії (INCIBE) у місті Леон для поглиблення співпраці та обміну досвідом.

Візит відбувся в межах участі в міжнародному тренінговому таборі Cybersecurity Summer BootCamp 2025.

Особливу увагу приділили таким питанням:

▪️організація роботи та повноваження центрів реагування на інциденти (CSIRT);

▪️роль держави у формуванні національної політики кіберзахисту;

▪️реалізація освітніх та інформаційних ініціатив для підвищення обізнаності громадян і бізнесу щодо сучасних кіберзагроз.

Також фахівчині Держспецзв'язку взяли участь у конференції з питань демократії та кібербезпеки.

Отриманий досвід буде використаний для подальшого посилення спроможностей національної системи кібербезпеки України та розвитку стратегічного партнерства між державами.
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