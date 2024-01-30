Сьогодні проходить конференція "Кіберстійкість у сучасному світі"

30 января 2024, 10:45

30 спікерів з України, Іспанії, Німеччини, Польщі, США та інших країн у Варшаві обговорюють виклики, які стоять перед світом у кіберпросторі, та український досвід протистояння масованій хакерській агресії, на який вже спираються під час створення систем кіберзахисту в усьому світі.



Завдяки спільним зусиллям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та проєкту EU4DigitalUA, що фінансується ЄС, вдалося на одному майданчику зібрати провідних фахівців, представників бізнесу та урядових структур.



Також дивитися за перебігом подій можна на YouTube каналі Держспецзв’язку та сторінці відомства у Facebook. Захід стартує о 9:00 за варшавським часом або ж о 10:00 за Києвом.

https://www.youtube.com/watch?v=GaE-VopZKsk

https://www.facebook.com/dsszzi/videos/1022093612219283/