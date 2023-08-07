Які виклики стоять перед державою та бізнесом у кіберпросторі

7 августа 2023, 9:15

У Львові пройшла одноденна конференція «IT Meets Tech: Кібербезпека», організована Львівським ІТ Кластером за підтримки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Захід передусім проводили для представників державних структур та об’єктів критичної інфраструктури. Провідні фахівці у галузі кібербезпеки, ІТ-технологій, захисту інформації допомагали учасникам усвідомити наявні у кіберпросторі загрози та знайти правильні підходи для посилення власної кіберстійкості.

Ключовим питанням, яке порушували під час виступів, було те, які висновки має зробити держава і, тим більше, бізнес для того, щоб забезпечити взаємодію та формувати ефективну систему кіберзахисту.Бізнесу варто усвідомити, що у них є два шляхи. Перший – чекати, поки відбудеться атака, і вже потім намагатися врятувати свої системи. Другий – завчасно шукати недоліки, серед іншого – і за допомогою фахівців державних установ, й запроваджувати ефективну систему захисту та знижувати ймовірність успішної атаки до прийнятного рівня.За словами заступника голови Держспецзв’язку Олександра Потія, кіберпростір не має кордонів, тому незалежно від регіону ви можете зазнати атаки з боку хакерів. І це спільна проблема, яка стосується і держави, і бізнесу, і громадських організацій, і ЗМІ та всіх інших. Тому неабияк важливо забезпечити ефективне співробітництво і разом працювати над посиленням стійкості, як впроваджуючи передові практики, так і активно доносячи інформацію про можливість застосування різних інструментів та підходів.Держспецзв’язку є ключовим органом, відповідальним за розроблення регуляторної та нормативної бази, яка дає можливість усім використовувати найкращі практики у світі та впроваджувати в себе. Ми співпрацюємо з усіма провідними країнами, щоб забезпечити впровадження таких практик. Однак найкращі документи без їхнього практичного запровадження не мають жодного сенсу й не принесуть очікуваного результату. На жаль, аж ніяк не всі вивчають ці документи та використовують у своїй діяльності.«Пріоритет держави – безпечний кіберпростір. Держава зацікавлена, щоб послуги були безпечними. Саме тому важливо забезпечити дотримання усіма достатнього рівня кіберзахисту. Наш бізнес із жахом реагує на слово «контроль», остерігаючись, що буде втручання в господарчу діяльність. Однак варто говорити не про контроль, а про моніторинг стану запровадження систем кіберзахисту та звітування органами в межах секторальних напрямів про впровадження тих чи інших норм у практику», – підкреслив Олександр Потій.«Ми працюємо з інноваціями, які розвиваються щодня. Якщо ми не будемо ділитися одне з одним новітніми розробками, то будемо залишатися позаду. Тема кіберзахисту важлива в наш час як для України, так і глобально, враховуючи світові тренди та агресивну війну, яку розв’язала росія. Щодня ворог атакує нас у кіберпросторі. Тож ми зібрали фахівців, які можуть поділитися корисними знаннями та цікавими думками із відвідувачами IT Meets. І так – допомогти їм захистити себе, бізнес та держструктури від кібератак», – додав Іван Бабічук, представник Наглядової ради Львівського IT Кластера.Бажання захистити себе, свої інформаційні системи і підвищити загальну кіберстійкість у державі – це те, що має об’єднувати всіх.