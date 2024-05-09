Україна ділиться досвідом протистояння російським кібератакам

9 мая 2024, 10:15

На запрошення Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» українські представники Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA взяли участь в конференції з кібербезпеки RSA 2024, що пройшла в Сан-Франциско.

Фахівець CERT-UA Назар Тимошик поділився зі світовою спільнотою експертів передовим українським досвідом протистояння російській агресії в кіберпросторі.



У панельній дискусії про еволюцію кіберзагроз з боку росії протягом війни спікери обговорили нові тенденції та методи, які застосовують ворожі хакери.



Під час фінальної частини панельної дискусії Тимошик поділився цінними уроками, здобутими Україною у протистоянні кіберагресії, що були опубліковані в новому аналітичному звіті Держспецзв'язку «російські кібероперації» H2 '2023:



https://docs.google.com/viewer?url=https://cip.gov.ua/services/cm/api/attachment/download?id=64621&embedded=true&a=bi

Він закликав учасників конференції використовувати досвід України для:



🔹 виявлення вразливостей своїх організацій до подібних загроз;

🔹 розробки стратегій протистояння та захисту цифрових ресурсів.



💬 «Досвід України продемонстрував, що завдяки стійкості, співпраці та постійному вдосконаленню систем кіберзахисту можна успішно протистояти навіть найжорсткішим кіберагресіям», – підкреслив Назар Тимошик.